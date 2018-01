Equipe, Neymar pentito di scelta Psg

ROMA, 24 GEN - Metà campionato è bastato a far pentire Neymar di essersi trasferito in Francia. Lo scrive il giornale sportivo 'L'Equipe', sostenendo che O Ney considera la Ligue 1 un torneo "troppo difensivista e particolarmente violento". Secondo lo stesso giornale, il n.10 brasiliano non starebbe più nascondendo la propria insoddisfazione, neppure a dirigenti e compagni, e soprattutto si lamenterebbe del gran numero di falli che è costretto a subire ad ogni partita. Così starebbe pensando di tornare in Spagna. L'Equipe chiarisce anche che il presunto pentimento di Neymar non riguarda il Paris SG, club super, ma il fatto di giocare nel campionato francese e il livello e la violenza dello stesso.