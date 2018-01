Nantions League: Italia pesca Portogallo

LOSANNA (SVIZZERA), 24 GEN - L'Italia affronterà Portogallo e Polonia nel girone 3 della serie A della Nations League, nuova competizione per nazionali organizzata dall'Uefa. Questo l'esito del sorteggio svoltosi oggi a Losanna. Le partite (andata e ritorno) si disputeranno da settembre a novembre. La manifestazione al via il 6 settembre vedrà ai nastri di partenza le 55 nazionali europee affiliate Uefa. Gli Azzurri parteciperanno alla Lega A, quella che comprende le nazionali con il ranking più alto: la formula del torneo prevede gare di andata e ritorno, con la vincente del girone che si qualificherà per la fase finale della competizione in programma nel giugno 2019, mentre l'ultima classificata retrocederà nella Lega B. L'Italia è attesa quindi da quattro sfide contro due delle miglior nazionali d'Europa. Sono 25 i precedenti con il Portogallo, con un bilancio di 18 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Gli Azzurri sono in vantaggio anche negli scontri diretti con la Polonia: 5 successi, 6 pareggi e 3 sconfitte.