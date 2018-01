Juventus: Buffon torna ad allenarsi

TORINO, 24 GEN - Torna ad allenarsi Gigi Buffon, assente dai campi dal 1 dicembre 2017 per un infortunio al polpaccio. Il portiere bianconero ha svolto il programma della seduta insieme al gruppo, come si apprende dal sito della società. In gruppo anche Alex Sandro e Khedira, mentre Matuidi e Marchisio hanno svolto lavoro personalizzato. Ancora a parte, alle prese con il programma di recupero, Howedes, Dybala e Cuadrado.