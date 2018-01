Platini ricorre alla corte di Strasburgo

PARIGI, 24 GEN - "Per me è una questione d'onore: voglio che mi sia restituita giustizia". Michel Platini ha presentato un ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo, a Strasburgo, contro la squalifica inflitta dalla Fifa. L'ex presidente della Uefa era stato squalificato per otto anni nel 2015 dal comitato etico della Confederazione mondiale del calcio, per un pagamento di 1.8 milioni di euro fattogli da Blatter e, a parere della Fifa, "illegale". Lo stop era stato ridotto a 6 anni in appello e a 4 dal Tas, il tribunale arbitrale dello sport di Losanna. Ma ora Platini, scrive Le Monde, ha deciso di portare la questione fuori dai confini elvetici. "Questo ricorso - dice Platini - e' una conseguenza logica di quello che ho sempre detto: sono convinto di non commesso nulla di sbagliato e sono determinato a lottare fino in fondo per dimostrare la mia innocenza".