Calcio: Mascherano saluta Barca "il top"

ROMA, 24 GEN - Dopo 8 anni e una miriade di trofei in bacheca (ben 18) Javier Mascherano ha salutato il Barcellona: giocherà con i cinesi dell'Hebei, ultimo tram per non perdere i Mondiali in Russia. Emozionato e commosso alle lacrime, 'El Jefecito', in una conferenza stampa organizzata per l'addio, si è detto "privilegiato per l'affetto ricevuto in questi anni a Barcellona. Sono io il fortunato. Adesso il sogno è finito ma è durato molto più a lungo di quanto pensassi e oggi posso dire di aver avuto l'opportunità di giocare con i migliori giocatori del mondo. Ho sempre detto che la cosa più difficile di essere al Barca sarebbe stato il giorno in cui me ne sarei andato". "A volte - ha proseguito - è meglio fare un reset e ricominciare da capo. Sono molto grato a Valverde perché ha capito la mia situazione e sono rimasto fino all'ultimo giorno come eravamo d'accordo. Ma non mi sentivo più il giocatore che ero stato in precedenza e avevo bisogno di questo cambiamento".