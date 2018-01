Coppa Lega, Manchester City in finale

ROMA, 23 GEN - Il Manchester City si qualifica per la finale di coppa di Lega. A Bristol la squadra di Pep Guardiola vince 3-2 contro la formazione di casa (che milita in Championship e che aveva già eliminato lo United) non senza fatica. Citizens avanti con Sanè ed Aguero, poi però il Bristol rimonta con Pack e Flint. La vittoria del City arriva in pieno recupero con la rete decisiva di De Bruyne. In finale il Manchester City affronterà la vincente di Arsenal-Chelsea.