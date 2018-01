Mirabelli:Litigio con agente Gomez?Falso

MILANO, 23 GEN - "In merito alle voci di un litigio con l'agente di Gustavo Gomez, ci tengo a precisare che sono completamente false. Sulle trattative di mercato in essere, in questo momento concentrate sulle uscite, preferiamo mantenere il massimo riserbo". Con queste parole, affidate al profilo Twitter, il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, smentisce un presunto litigio avvenuto con Augusto Paraja, il procuratore di Gustavo Gomez, difensore nelle mire del Boca Juniors: secondo i media argentini di 'TyC Sports', nell'ultimo incontro avvenuto tra i due nell'ufficio del ds rossonero sarebbe addirittura volata una sedia e un bicchiere si sarebbe rotto.