Genoa: lesione muscolare per G. Rossi

GENOVA, 23 GEN - Tegola in casa Genoa. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto Giuseppe Rossi, fermatosi nei giorni scorsi per un fastidio muscolare e non convocato per la sfida di ieri contro la Juventus, hanno evidenziato una lesione muscolare al retto femorale anteriore della coscia destra. Il giocatore verrà valutato nuovamente tra una decina di giorni. I tempi di recupero sono stimati in due settimane.