Di Francesco, a volte non posso parlare

ROMA, 23 GEN - "Ci sono delle situazioni in cui io allenatore non posso mettere becco, questo è un dato di fatto. Non si tratta di essere d'accordo o no, io ho scelto di allenare la Roma e lo farò fino in fondo al meglio delle mie possibilità qualsiasi cosa accada". Riguardo all'improvvisa necessità da parte della Roma di vendere nel mercato invernale alcuni elementi di primo piano della rosa, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco chiarisce la propria posizione: "se ci sono delle situazioni da limare io non posso fare i conti a casa di nessuno. Faccio l'allenatore e posso scegliere una strada in cui dico 'me ne torno a casa' o affronto la situazione senza scappare, e io non scappo mai".