Pelè, sto meglio pronto a tifare Brasile

RIO DE JANEIRO, 21 GEN - Per smentire le voci su sue presunte gravi condizioni di salute, Pelè è apparso in un programma di Rete Globo e si è detto "pronto a tifare Brasile ai Mondiali in Russia". "Non so se (il ct) Tite mi convocherà - ha aggiunto -, però mi farò trovare pronto per la prossima Coppa del mondo". O Rei, oggi 77enne, convive con problemi di salute dal 2012 e negli ultimi cinque anni si è sottoposto ad operazioni a femore, menisco e anca. "Ma, grazie a Dio, adesso non sento dolore", ha tenuto a precisare. Poi ancora sui Mondiali per dire la sua sulla Seleçao. "Tempo fa ero preoccupato - ha ammesso -, e anche triste per via della situazione che c'era. Non avevamo una vera squadra, invece adesso sono tranquillo perché Tite ha saputo costruirne una e trasmetterle fiducia. Il Brasile è talmente forte che può perfino permettersi di non vincere in casa. Ci rifaremo".