Diritti tv, via a assemblea Lega Serie A

MILANO, 22 GEN - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A convocata per valutare le offerte avanzate dai broadcaster per i diritti tv domestici del triennio 2018-21. Sono presenti tutti i venti club. Secondo quanto filtra, al termine della discussione sul bando verranno affrontati il rinnovo della governance e la modifica dello statuto, temi all'ordine del giorno di un'altra assemblea in origine convocata alle 11.