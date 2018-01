Milan: Gattuso,voglio far bene e restare

ROMA, 22 GEN - "Spero di migliorare, c'è sempre da imparare e nella mia vita non ho mai fatto calcoli. Io spero di rimanere nel Milan, che è la società nella quale ho giocato per tanti anni. In questo momento la priorità è fare bene, portare il Milan nelle posizioni più alte, trovare una solidità di squadra, non è certo il futuro di Gattuso. Voglio raggiungere il massimo con questi giocatori". Così Rino Gattuso, all'indomani della vittoria di Cagliari, parlando a Radio anch'io lo sport, in onda su RadioRai. "Questa squadra ha grandissime qualità - aggiunge l'allenatore milanista - non basta però avere tecnica, oggi la 'mission' è riuscire a essere squadra. Al calcio sanno giocare. In campionato finora mi ha sorpreso la Lazio, penso stia disputando un campionato incredibile con Simone Inzaghi. Sono preoccupato di affrontarli in campionato e Coppa Italia". "Nel Milan non c'è un giocatore-simbolo, è il gruppo che si è messo a mia disposizione: devo ringraziare i ragazzi", conclude.