Roma:Di Francesco, non faccio il mercato

ROMA, 21 GEN - "Dzeko è al centro del progetto di questa Roma? Sì, altrimenti non l'avrei fatto giocare. E' un giocatore importante per noi ma se volete parlare di mercato non dovete chiedere a me. Fino a che ho i giocatori a disposizione li faccio giocare. Il mercato non lo faccio io anche se ovviamente alcune scelte sono condivise. Edin è un giocatore molto importante, infatti è sempre partito titolare con me'': così ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco. ''Sicuramente abbiamo fatto un'ottima gara per 65 minuti - dice commentando il pareggio con l'Inter - poi siamo calati. Non avevo grandi cambi da poter fare in mezzo al campo, poi ci sono stati i crampi di El Shaarawy e di Ederson che hanno influito. Ma dovevamo essere comunque più compatti e accorciare meglio. Siamo rammaricati perché nonostante le assenze volevamo vincere perché in questo campionato abbiamo ottenuto meno di quello che avremmo meritato''.