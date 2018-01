Inter: Vecino, non potevamo perdere

ROMA, 21 GEN - "Non potevamo perdere, ce l'abbiamo messa tutta, nel secondo tempo abbiamo messo sotto la Roma e abbiamo meritato il pareggio. Non potevamo continuare a non fare punti ma ora dobbiamo già pensare alla prossima gara". Così Matias Vecino, dai microfoni di Premium Sport, sul pareggio dell'Inter contro la Roma. "Dobbiamo tornare subito alla vittoria - aggiunge l'uruguayano - ma è stata positiva la reazione della ripresa. Siamo in un momento di difficoltà, ma questa è la strada giusta per tornare a fare i tre punti".