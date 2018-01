Serie A: Inter-Roma 1-1

ROMA, 21 GEN - Finisce 1-1 il posticipo della 21/a giornata tra Inter e Roma. Un vero e proprio spareggio in chiave Champions tra i nerazzurri e i giallorossi che alla fine si dividono la posta. Roma in vantaggio alla mezzora del primo tempo con un gol di El Shaarawy: il 'faraone' approfitta di un errore di santon e su un lungo rilancio del suo portiere, Alisson batte Handanovic con un colpo a 'cucchiaio'. L'Inter reagisce ma sale in cattedra proprio Alisson, determinate in svariate occasioni. Il pareggio nerazzurro arriva ad una manciata di minuti dal fischio finale: Vecino di testa capitalizza un cross di Brozovic e batte Alisson per il definitivo 1-1. L'Inter è terza a quota 43 con la Lazio. La Roma - che mercoledì recupera la gara con la Samp - è quarta a quota 40 punti.