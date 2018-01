Cagliari:l'ex Virdis in visita al museo

CAGLIARI, 21 GEN - L'ex bomber di Cagliari, Juventus e Milan Pietro Paolo Virdis al museo della Sardegna Arena per visitare i cimeli rossoblù. L'attaccante che giocò nell'Isola dal '74-75 al '76-77 - e che poi tornò nell'80-81 - per un totale di 97 presenze e 29 gol in campionato, accompagnato dall'amministratore delegato della società rossoblù, Carlo Catte, si è soffermato sulle aree che lo ritraggono protagonista e ha firmato il pannello che ricorda la sua carriera al Cagliari. Quindi ha ricevuto in omaggio la sua maglia numero 11. Sugli spalti ha incontrato e abbracciato i suoi vecchi compagni di squadra Copparoni, Tomasini e Roccotelli.