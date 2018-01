Torino: Mazzarri, pari risultato giusto

ROMA, 21 GEN - Un buon pari e mini serie positiva per Walter Mazzarri che comunque muove qualche critica al suo Torino: "Siamo stati meno brillanti ma dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo per la partita che ha giocato. Si è capito perché ha vinto con Sampdoria e Inter e ha pareggiato con la Roma. Quella di Iachini è una signora squadra. Abbiamo avuto delle occasioni anche noi e credo che il risultato sia giusto". Sui cambi di modulo attuati durante la partita, il tecnico granata aggiunge: "Era necessario passare alla difesa a tre perché soffrivamo. Sono appena arrivato e voglio far apprendere alla squadra un paio di moduli. In questo periodo ci vorrebbe del tempo ma non c'è. Lavoreremo in settimana per fare sempre meglio".