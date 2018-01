Lazio: Inzaghi, consapevoli nostra forza

ROMA, 21 GEN - "Siamo in un bel momento, la nostra classifica è buona e potevamo anche avere qualche punto in più. In alto ci sono grandissime squadre, ora ci siamo anche noi e speriamo di rimanerci anche se sarà complicato. Il Chievo aveva fermato Napoli e Roma, era una gara insidiosa, ma abbiamo meritato. Questa è una squadra che ha margini di miglioramento importanti. I ragazzi si divertono, sono consapevoli della loro forza e giochiamo bene". Lo ha detto l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, dopo l'ampia vittoria all'Olimpico. "Immobile ha avuto un piccolo problema, ha provato a giocarci sopra ma secondo me se avesse avuto un problema grave non avrebbe potuto giocare quel quarto d'ora di prova", ha spiegato il tecnico. "Riconciliato col Var? Il mio pensiero lo sapete. Se tutti vogliono andare avanti andiamo avanti, perché è una tecnologia alla quale dobbiamo abituarci e non si può cambiare. Poi noi allenatori sappiamo che il VAR toglie e dà".