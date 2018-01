Germania: poker del Bayern al Werder

MONACO, 21 GEN - Match con qualche brivido di troppo quell'Allianz Arena fra i padroni di casa del Bayern Monaco e il Werder Brema. Alla fine, comunque, la squadra di Jupp Heynckes si è imposta per 4-2 e ora guida la classifica con 16 punti di vantaggio (47 contro 31) sul quartetto composto da Schalke 04 (in campo questa sera contro l'Hnanover), Bayer Leverkusen, Lipsia e Borussia Moenchengladbach. A Monaco sono stati gli ospiti a passare in vantaggio con Gondorf al 25', poi il Bayern ha pareggiato con Thomas Muller al 42'. Nella ripresa Lewandowski ha segnato il 2-1 ma l'autorete di Sule ha riportato il risultato in parità. Nel finale però ancora Lewandowski (colpo di testa su corner di James Rodriguez) e poi Muller hanno trovato il gol firmando il poker bavarese.