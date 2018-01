Sarri 'Lega sbaglia sul calendario"

ROMA, 21 GEN - La sfida scudetto tra Napoli e Juventus si giocherà con diverse gare con il risultato dei partenopei già acquisito. L'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky non le manda a dire: "nel calendario la Juventus ha partite abbastanza abbordabili, - le parole del tecnico - e questo potrebbe metterci un po' di pressione. Ritengo che la Lega abbia fatto un errore mastodontico perché tra queste otto partite magari ce ne sono quattro obbligate per gli impegni europei, ma nelle altre si poteva un pochino mediare. Si sarebbe potuto giocare in contemporanea o far giocare prima noi qualche partita. Per mediare - sottolinea - intendo creare delle situazioni e delle condizioni simili per le due squadre". "Mi dispiace - conclude Sarri - sono certo che si sia verificata in buona fede, ma un minimo di dubbio sulle capacità di chi deve organizzare queste cose mi viene".