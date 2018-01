Gattuso, Milan vuol tenere Andrè Silva

CARNAGO (VARESE), 20 GEN - Il derby di Coppa Italia del 27 dicembre, vinto ai supplementari, poteva costare a Rino Gattuso la panchina del Milan. Lo ha rivelato lo stesso allenatore rossonero, parlando del futuro di Manuel Locatelli, di fronte a un bivio nel mercato di gennaio "Locatelli mi ha parlato prima della sosta, secondo me deve rimanere qua - ha raccontato Gattuso alla vigilia della trasferta di Cagliari -. Nel derby l'ho fatto giocare titolare, e se avessi perso mi avrebbero mandato via, per me era una partita da dentro o fuori. Rimanere al Milan non è la mia priorità oggi, io devo fare il massimo, vincere le partite, far giocare bene la squadra André Silva sta bene, ha una voglia incredibile di lavorare, la più grande responsabilità è mia, devo trovare il coraggio di buttarlo nella mischia. Lui - aggiunge Gattuso - ci mette tanta professionalità, è giovane, deve migliorare in qualche concetto da punta centrale, ma è molto forte. Non a caso tante società lo hanno chiesto, ma il Milan vuole tenerlo".