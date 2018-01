Prima gioia Montella, il Siviglia vince

ROMA, 20 GEN - Prima gioia per Vincenzo Montella sulla panchina del Siviglia, in una partita della Liga. La squadra andalusa, nell'anticipo della 20/a giornata, è andata a vincere sul campo dell'Espanyol Barcellona per 3-0. C'è tanta Italia nel successo conquistato dai sivigliani, passati in vantaggio con l'ex fantasista del Palermo, l'italo-argentino Franco Vazquez, dopo un quarto d'ora di gioco; il raddoppio è arrivato al 34', grazie a Sarabia. L'ex Udinese, Lecce e Sampdoria, Muriel, ha firmato il tris proprio al 90'. Siviglia ora a 32 punti, che valgono un virtuale quinto posto; i catalani sono fermi a 24, assieme al Leganes, ossia al 14/o posto.