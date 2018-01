Fiorentina: Thereau, costola fratturata

FIRENZE, 20 GEN - E' una Fiorentina in emergenza, quella che domani sarà impegnata a Genova contro la Sampdoria, prima partita dopo la sosta invernale. Oltre agli squalificati Astori e Veretout, mancherà anche un altro titolare: l'attaccante francese Thereau, out per infortunio. "Si è fratturato una costola in allenamento - ha spiegato Stefano Pioli - e quindi non sarà a disposizione. Mancherà anche Lo Faso, bloccato dall'influenza. Chi comunque parte per Genova sarà pronto. Non sono preoccupato, i ragazzi hanno lavorato bene, nonostante l'impegno difficile c'è voglia di allungare la striscia positiva". "Da domani - ha concluso il tecnico viola - s'inizia un altro campionato".