Mazinho:Rafinha vuole giocare i Mondiali

MILANO, 20 GEN - "L'obiettivo di Rafinha è semplicemente quello di giocare. Nel Barcellona di ora è molto difficile, c'è sempre molta concorrenza. Ha avuto la sfortuna di avere un infortunio al ginocchio negli ultimi due anni, ma adesso vuole giocare e sentirsi felice, facendo quello che ama in un grande club come l'Inter. Vuole sfruttare questa opportunità per essere convocato ai Mondiali". Mazinho, ex giocatore di Lecce e Fiorentina, padre del centrocampista che vestirà la maglia dell'Inter, a Globoesporte, racconta le motivazioni che hanno portato il brasiliano ad accettare il trasferimente a Milano. "Ha un contratto con il Barcellona fino al 2020 - spiega - faremo un pre-contratto con l'Inter fino al 2021: sono tre anni in più rispetto all'accordo, se l'Inter dovesse decidere di esercitare l'opzione di acquisto".