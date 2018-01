Di Francesco, Dzeko è motivatissimo

ROMA, 20 GEN - "Dzeko è motivatissimo e sarà della partita dal primo minuto. Mi auguro possa essere determinante come lo è stato in tante altre occasioni". Così Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell'impegno di San Siro con l'Inter. "De Rossi sarà convocato, con la speranza di recuperarlo per domani. Gonalons e Perotti invece non saranno convocati" aggiunge il tecnico della Roma, che nonostante il periodo complicato mostra sicurezza: "Io sono sereno, e più che tranquillizzare i tifosi noi dobbiamo portare delle prestazioni. Non penso che scendiamo in campo per arrivare ottavi, noni o decimi in classifica. E non dite il contrario altrimenti mi incavolo, io non ho mai parlato di scudetto. Siamo competitivi per andare in Champions. Questa sarà una settimana molto importante per definire i nostri obiettivi e per dare una risposta ai noi stessi su chi siamo veramente".