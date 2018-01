Atalanta: Gasperini,Petagna non giocherà

ZINGONIA (BERGAMO), 20 GEN - "In questo momento Petagna deve ritrovare la condizione e le motivazioni giuste, perché è in difficoltà. Non può entrare in campo con la squadra in 10 come ha fatto contro la Roma". Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, svela chi non partirà titolare. Suggerendo il possibile sostituto: "Potrebbe giocare Cornelius, come Ivanovic al suo posto, o dietro le punte, le soluzioni ce le abbiamo", rimarca Gasperini. Che elogia le seconde linee, protagoniste tra l'altro dello scontro diretto del 2 gennaio al San Paolo nel quarto di Coppa Italia: "I vari Gosens, Castagne e Cornevalius, quando impiegati, hanno sempre dato risposte convincenti. Le prestazioni di Andrea contro Napoli e Roma sono state convincenti, è un giocatore in continua evoluzione".