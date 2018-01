Rizzo, Atalanta sta scrivendo la storia

BERGAMO, 19 GEN - "L'Atalanta è una famiglia che lavora unita per un grande obiettivo e sta scrivendo la storia". Luca Rizzo, finora l'unico arrivo del calciomercato di riparazione dei bergamaschi, ha affidato a un'intervista per il sito ufficiale del club le sue prime dichiarazioni da quando è a Zingonia: "Mi alleno qui da lunedì, l'impressione è super positiva - ha spiegato il centrocampista offensivo classe '92, giunto in prestito con diritto di riscatto dal Bologna dopo metà stagione trascorsa alla Spal -. Struttura, squadra, staff e il modo di lavorare sono lo specchio dei risultati che sta raggiungendo l'Atalanta. Mi è sempre stato detto che avevo grandi potenzialità, questo è l'ambiente giusto dove poterle esprimerle".