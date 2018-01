Figc: Gravina a Tommasi,no giochi rialzo

ROMA, 19 GEN - "Un'alleanza con Tommasi è ancora possibile? Con Tommasi abbiamo un buon rapporto ma dobbiamo evitare un gioco al rialzo al quale non ho alcuna intenzione di stare". Lo dice il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, a proposito di una possibile intesa con il numero uno dell'Aic alla luce dell'incontro svolto stamane tra lo stesso Tommasi e l'altro candidato, Cosimo Sibilia. Il presidente della Lega Pro ha anche chiarito a proposito del suo autodefinirsi "riformista" che aveva destato l'irritazione di Sibilia, il quale stamattina si era detto "sconcertato": "Io ho solo fatto riferimento a un gruppo di presidenti di Serie A ai quali mi sento più vicino. È stata un'interpretazione unilaterale e abbastanza superficiale", replica piccato Gravina ai microfoni di Rai Sport. Secondo il numero uno della terza lega professionistica, un'alleanza con Tommasi è ancora possibile: "Ho trovato punti in comune con Tommasi e non con Sibilia".