Goretzka firma per il Bayern Monaco

MONACO, 19 GEN - Il Bayern Monsco ha ufficializzato l'arrivo, a luglio, di Leon Goretzka dallo Schalke 04. Il 22enne nuovo talento del calcio tedesco, che tra sei mesi si svincola ed arriverà quindi a parametro zero, ha firmato un accordo fino al 30 giugno del 2022. Era allo Schalke dal 2013, dov'era arrivato proveniente dal Bochum. "Negli ultimi mesi abbiamo fatto di tutto per convincerlo a rimanere - ha commentato il d.s. del club di Gelsenkirchen, Christian Heidel -, ma evidentemente non è stato abbastanza.