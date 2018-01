Crotone: torna Ricci, prestito da Genoa

CROTONE, 19 GEN - Il Crotone ritrova uno dei protagonisti della storica promozione in Serie A nel 2016. L'attaccante 24enne Federico Ricci, infatti, è tornato a vestire la maglia rossoblù dei calabresi proveniente dal Genoa. Il calciatore, di proprietà del Sassuolo, arriva a Crotone in prestito con l'avallo della società di appartenenza. Ricci, che proprio il 19 gennaio 2016 aveva con un gol segnato al Cagliari avviato la corsa del Crotone verso la Serie A, è arrivato stamani all'allenamento insieme al dg Raffaele Vrenna. "Sono felice di tornare a Crotone - ha detto Ricci - qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Sono contento e motivato per fare bene". "Non vedo l'ora di allenarmi - ha detto l'esterno di attacco, che vestirà la maglia numero 11 - sto bene, ho cercato sempre di tenere la forma fisica alta. Ora sono qui per fare bene. Ci tengo molto per la società e la città: è stata la scelta migliore per me perché volevo avere l'opportunità di giocare di più".