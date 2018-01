Serie A: Inter-Roma, quote in bilico

ROMA, 19 GEN - Quote in bilico per Inter-Roma, big match della 21/a giornata: l'Inter è favorita a 2,40, il blitz della Roma viaggia a 2,90. È il quadro sul tabellone Snai a poco più di 24 ore dalla sfida di San Siro. La leggera preferenza accordata ai nerazzurri è da ricercare anche nelle statistiche: la Roma è la squadra contro cui l'Inter ha vinto più partite in Serie A, 72. La quota più alta è sul pareggio, dato a 3,45. Ad aprire il turno, domenica, c'è la sfida di Bergamo tra Atalanta e Napoli, che è favorito, ma a quota pesante, 2,00. Si sale a 3,50 per il pareggio, mentre un altro colpo atalantino è data a 3,65. Lunedì, invece, la Juve affronterà in casa il Genoa. Match, sulla carta, scontato, con i bianconeri a 1,18, la «X» a 7,00 e il «2» a 16. Situazione simile nel match di domenica tra Lazio e Chievo, dove i biancocelesti sono a 1,23, il pari a 6,25 e la vittoria degli ospiti a 12.