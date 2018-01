Kolarov, battiamo Inter e tutto è ok

ROMA, 19 GEN - "Ci sta nel calcio di avere una piccola crisi ma dobbiamo fare un salto di qualità sotto l'aspetto mentale perché una gara come quella col Sassuolo va vinta anche giocando in otto, però domenica c'è la partita giusta: se vinciamo a Milano si mette tutto a posto". Battere l'Inter per invertire il trend negativo. Questa l'analisi che Aleksandar Kolarov fa dello scontro diretto in programma a San Siro coi nerazzurri. L'esterno della Roma ha le idee chiare e ai microfoni di Sky Sport24 indica in Nainggolan, al rientro dopo l'esclusione disciplinare, l'uomo partita: "Sa di aver sbagliato a Capodanno, domenica con due gol metterà tutto a posto". I tre punti d'altronde servono ai giallorossi per continuare a inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. "E' il nostro obiettivo. Abbiamo fatto qualche passo falso ma siamo sempre là e credo che tra le prime quattro ci arriviamo di sicuro" conclude Kolarov.