Bologna: ufficiale ritorno di Dzemaili

BOLOGNA, 19 GEN - Il centrocampista svizzero Blerim Dzemaili è tornato al Bologna, "rientrato dal Montreal Impact - fa sapere il club - al termine del trasferimento a titolo temporaneo". Dzemaili, che ha già iniziato ad allenarsi con la squadra nei giorni scorsi, era arrivato in Emilia all'inizio della stagione 2016-2017 per poi trasferirsi in Major League Soccer nell'altro club del presidente del Bologna, Joey Saputo. "Sono felice di essere tornato dove ho fatto un anno splendido e di continuare dove ho finito. E' stata una mia scelta personale - ha chiarito Dzemaili - e devo ringraziare il presidente che ha capito il mio desiderio dopo i miei problemi della mia vita privata". Il riferimento è alla separazione dalla modella Erjona Suleimani e alla possibilità per lui di vedere il figlio, che vive con la madre in Italia.