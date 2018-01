Mazzarri, presupposti per far bene

TORINO, 19 GEN - Organizzazione, competenza e serietà. Walter Mazzarri promuove così il Torino dopo la prima settimana intera di allenamenti al Filadelfia. "Ci sono tutti i presupporti per fare bene", dice il tecnico che ha sostituito l'esonerato Sinisa Mihajlovic. "Sono stati giorni di ottimo lavoro, domenica verificheremo", aggiunge l'allenatore, che non fa proclami sulla rincorsa granata all'Europa League. "I proclami non mi piacciono - spiega - giochiamo al meglio una partita per volta e poi si vedrà". Ai ragazzi ho detto di pensare alla prossima partita, stop", dice Mazzarri, che rivela di aver passato gran parte del suo tempo a parlare con i giocatori, su tutti capitan Belotti. Il capitano, spiega, "ha assistito alle sedute tattiche, sta lavorando seguendo la tabella di recupero", ma difficilmente sarà in campo col Sassuolo. "Ljajic? Ha sempre lavorato in gruppo, col Bologna era in panchina ma non potevo rischiarlo - conclude -, mentre Ansaldi dobbiamo verificare se riuscirà a venire in panchina, ma è recuperato".