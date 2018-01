Inter in campo contro il bullismo

MILANO, 18 GEN - L'Inter scende in campo per la lotta al cyberbullismo. Il club nerazzurro, con il supporto di Pirelli, insieme all'ufficio scolastico della Regione Lombardia, ha organizzato un seminario formativo rivolto agli insegnanti per la lotta al bullismo. ''Essere qui oggi, non nascondersi dietro la freddezza della materia da insegnare, ma parlare e confrontarvi su episodi di bullismo, di cyberbullismo, di razzismo, che segnano la vita di centinaia di nostri ragazzi, è un grande segno della vostra passione'', le parole dell'ad dell'Inter Alessandro Antonello. Centosessanta ragazzi del settore giovanile nerazzurro hanno partecipato all'iniziativa 'Invasione di Campo', racconto di storie di atleti e allenatori segnati dalle politiche antisemite. Sono state ricordate le storie di campioni sportivi degli anni Trenta da Arpàd Weisz, giovane allenatore ebreo, vincitore, da allenatore, di uno scudetto con l'Inter, deportato e morto nei campi di concentramento, a Matthias Sindelar e la squadra dei panettieri di Kiev.