Torino: Molinaro, ogni gara come finale

TORINO, 18 GEN - "Il cambio di panchina ha significato maggior responsabilità: le colpe vanno divise e noi dobbiamo essere consapevoli di non aver fatto il massimo". E' l'autocritica di Molinaro sull'avvicendamento sulla panchina del Torino tra Mihajlovic e Mazzarri: "Aumenta anche la voglia di fare bene - ha spiegato il laterale ai microfoni di Torino Channel -, dobbiamo ripartire come contro il Bologna già nella sfida con il Sassuolo". Il difensore è tornato poi sul ritiro, che "è servito e deciso con il vecchio staff", scelta che ha "contribuito a rafforzare l'unione e farci conoscere meglio dal mister". Il lavoro di questi giorni è da mettere a frutto con il Sassuolo, domenica a Reggio Emilia "è sicuramente - dice Molinari - più solido rispetto ai primi mesi: conterà il nostro approccio, siamo consapevoli del nostro potenziale e ogni partita deve essere affrontata come una finale".