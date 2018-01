Costacurta, a Euro19 cantare inni rivali

ROMA, 18 GEN - "Novità per gli Europei Under 21 del 2019? A noi piacerebbe un paio di cose che credo di non aver mai visto. La più difficile ma anche ambiziosa è quella di far cantare o almeno accompagnare negli stadi l'inno della squadra avversaria". È il sogno di Alessandro Costacurta, presidente del Comitato organizzatore di Euro 2019 di Under 21, in programma in Italia. "Credo - ha specificato l'ex rossonero - sia un progetto che avrà bisogno di tante forze. Sarebbe bello che se ci fosse Italia-Svezia tutte le persone che sono allo stadio cantassero o fischiettassero anche l'inno avversario. Sarebbe un bellissimo messaggio. L'Italia in questi momenti ha anche bisogno di questi piccoli gesti che possono diventare molto importanti".