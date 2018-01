Calcio a 5:l'Italia si prepara a Europeo

ROMA, 18 GEN - Inizia il cammino verso l'Europeo per l'Italia del calcio a 5. Domani gli azzurri, guidati da Roberto Menichelli, iniziano il raduno di preparazione per l'Europeo che si disputerà dal 30 gennaio al 10 febbraio a Lubiana (Slovenia). Sono 18 gli azzurri convocati e cominceranno la preparazione in vista dell'11ª edizione del torneo continentale al 'PalaCesaroni' di Genzano, dove lunedì 22 gennaio affronteranno in amichevole la Polonia, una delle altre 11 finaliste dell'Europeo al pari della Francia, avversaria dell'Italia nella seconda amichevole in programma venerdì 26 gennaio (ore 18) a Novigrad, in Croazia. Il 28 gennaio il ct Menichelli deciderà i 14 giocatori dell'Europeo. Inserita nel Gruppo A, la Nazionale farà il suo esordio giovedì 1° febbraio (ore 20.45) con la Serbia per poi vedersela sabato 3 febbraio (ore 20.45) con i padroni di casa della Slovenia. Si giocherà alla 'Stozice Arena' di Lubiana, l'impianto che ospiterà le 20 gare dell'Europeo che saranno trasmesse in esclusiva su Fox Sports