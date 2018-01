Alexis Sanchez a un passo dallo United

ROMA, 17 GEN - Il trasferimento di Alexis Sanchez al Manchester United "è imminente". Lo scrive il Daily Mail nella versione online, aggiungendo che l'attaccante cileno dell'Arsenal (in scadenza di contratto nel prossimo giugno) "ha trovato l'accordo" con i Red Devils sulla base di 269 mila sterline nette a settimana (15 milioni di euro l'anno). Il costo del trasferimento dovrebbe essere nell'ordine dei 40 milioni di euro, con Henrikh Mkhitaryan come possibile contropartita per i Gunners.