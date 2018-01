Figc, Sibilia replica a Gravina

ROMA, 17 GEN - "Non ci sto a dividere la campagna elettorale in buoni e cattivi, la patente del riformista non la può rilasciare nessuno". Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, interviene così con un tweet sulla corsa elettorale alla presidenza della Figc, nella quale è uno dei tre candidati. In mattinata Gabriele Gravina, n.1 della Lega Pro, aveva parlato della sua candidatura e di quella di Damiano Tommasi come di quelle dell'area riformista. "In questa fase è doveroso discutere con tutti - scrive Sibilia - come d'altronde stanno facendo anche gli altri candidati. Ci si confronta sui programmi. Nel mio, a proposito di idee innovative, ho messo nero su bianco che la prossima gestione del Club Italia debba essere affidata a un ex calciatore".