Zidane, non immagino Real senza Ronaldo

ROMA, 17 GEN - "Non posso immaginare un Real Madrid senza Cristiano": all'indomani delle indiscrezioni della stampa che ventilano una possibile uscita del 5 volte Pallone d'Oro, il tecnico merengue getta acqua sul fuoco: "E' nella squadra in cui deve stare - ha detto Zizou nella conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa del Re contro il Leganes - Il club, i tifosi, tutti lo amano e, ripeto, non vedo un Real senza di lui. Quello che mi interessa è la parte sportiva. Siamo in un momento difficile, ma lui è lì. Cristiano deve pensare a giocare, come ha sempre fatto. Non voglio parlare del contratto o di altre cose. Di questo deve parlarne col club. Quello che mi interessa è quello che fa sul campo. Il resto lo gestisce lui e io non mi intrometto", ha aggiunto.