Torino, visite mediche per Damascan

TORINO, 17 GEN - Potrebbe essere il giovane moldavo Vitalie Damascan il vice Belotti in casa Torino. L'attaccante 19enne, di cui in Moldavia si dice un gran bene, ha effettuato in mattinata le visite mediche al Grande Torino. Col club granata dovrebbe firmare un contratto di cinque anni, ma per vederlo allenarsi in granata resta il nodo passaporto. Il suo status di extracomunitario non gli permette infatti di essere tesserato in questa sessione di mercato, a meno che entro gennaio ottenga il passaporto romeno, come già chiesto dal giocatore la cui madre è nata in Romania. In questo caso, Damascan potrebbe aggregarsi subito al Torino, a disposizione di mister Mazzarri e all'occorrenza della Primavera di Coppitelli.