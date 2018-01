Anci e Lega Pro per rilancio impianti

ROMA, 17 GEN - La promozione sportiva giovanile attraverso il miglioramento e la valorizzazione degli impianti sportivi. È questo il senso che Lega Pro e Associazione nazionale comuni italiani intendono dare attraverso un protocollo d'intesa firmato stamane presso la sede dell'Anci a Roma. Presenti il numero uno della Lega Pro, Gabriele Gravina e il vicepresidente vicario dell'Anci, Roberto Pella. "Oggi posiamo la prima pietra del progetto Stadio-Italia", dicono in coro Gravina e Pella, illustrando i contenuti del protocollo. La Lega Pro, in particolare, si farà promotrice di un'opera di sensibilizzazione nei confronti delle società, per migliorare gli impianti di. Proprietà degli enti locali dove i club hanno sede. L'azione dell'Anci, invece, sarà rivolta direttamente ai singoli Comuni, con la stessa finalità: promuovere lo sviluppo dell'impiantistica sportiva e campagne a favore dello sport, a partire dalle scuole. In base all'accordo stipulato stamane avrà durata fino al 31 dicembre 2019.