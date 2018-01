Gravina, 3 candidati massimo democrazia

ROMA, 17 GEN - "Malagò e il commissariamento del calcio? Malagò è una persona di buonsenso e quando fa delle affermazioni sono sempre molto ponderate, valutate ed attente. Il nostro è un mondo che si ispira a principi di democrazia e dobbiamo poterla esercitare: ci sono delle regole, tre candidati sono la massima espressione del diritto democratico". Così il numero uno della Lega Pro, Gabriele Gravina, uno dei tre candidati alla corsa alla presidenza della Figc. "Se tutto questo non dovesse portare a un risultato condiviso che dia l'idea di responsabilità per poter governare il calcio italiano - aggiunge Gravina a margine della firma di un protocollo d'intesa con l'Anci a Roma - le parole di Malagò non solo sarebbero di buonsenso ma troverebbero tutte le buone ragioni".