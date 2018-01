Figc: Malagò, riconosciuto mio buonsenso

ROMA, 17 GEN - "Commissariare il calcio? Giorno dopo giorno, sia a livello di comunicazione, sia a livello dei vari rappresentanti delle componenti, iniziano a convincersi che quella era solo una cosa di buonsenso e che io ho avuto il coraggio di dire tempo addietro". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò a due settimane dalle elezioni in Figc In lizza, ci sono 3 candidati mentre la Lega Serie A è ancora commissariata: "Non mi stupisce affatto - osserva Malagò a margine della presentazione dell'accordo tra Federazione italiana canoa kayak e il ministero dell'Ambiente - era abbastanza scontato. Si sapeva perfettamente che questo era lo stato di fatto e questa la situazione che si sarebbe creata. E puntualmente si sta andando avanti". Si parla di alcuni club di A che con una lettera vorrebbero chiedere a Malagò il commissariamento: "Ho letto i giornali ma io non dò nessun tipo di giudizio -conclude-. Qualsiasi atto pubblico, ufficiale, formale, politico sportivo, lo giudichiamo quando arriverà. Ammesso che arrivi".