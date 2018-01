Marca, Real sogna nuovo tridente

ROMA, 17 GEN - Dalla BBC alla NHL. Il Real è alla ricerca di un nuovo tridente offensivo per rispondere ai colpi di mercato delle rivali più accreditate. Per il quotidiano spagnolo Marca la BBC (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) ha i giorni contati e il presidente Florentino Perez è in cerca di giocatori che sappiano dare nuova linfa all'attacco dei 'galacticos'. Neymar è da sempre un pallino di Perez che sembra disposto a lasciar andare Cristiano Ronaldo. Il trasferimento del brasiliano della scorsa stagione dal Barcellona al Psg ha fatto molto rumore ed è difficile che il club parigino se lo lasci scappare dopo solo un anno ma col Real non si sa mai. Eden Hazard risponde a tutti i requisiti richiesti dal tecnico Zinedine Zidane. Il belga non è sereno al Chelsea e la scadenza di contratto nel 2020 offre ampi margini di trattativa. Infine Robert Lewandowski, trentenne attaccante polacco del Bayern. Se i tedeschi trovassero un degno sostituto potrebbero pensare alla cessione, ovviamente a non meno di 100 milioni.