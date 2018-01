Juve: Dybala migliora ma stop un mese

TORINO, 16 GEN - Migliorano le condizioni di Paulo Dybala, che nella partita contro il Cagliari ha riportato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra. Gli accertamenti a cui l'attaccante argentino è stato sottoposto oggi "hanno evidenziato un buon andamento e oggettivo miglioramento" del processo di guarigione. Confermati i "30/40 giorni di prognosi". Stesso discorso per Claudio Marchisio, anche lui sottoposto ad esami alla ripresa degli allenamenti della Juventus. Lo rende noto la Juventus, secondo cui migliorano anche le condizioni di Buffon e Cuadrado. I due, però svolgeranno per tutta la settimana lavoro personalizzato, per cui non saranno a disposizione per il posticipo col Genoa.