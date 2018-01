Tifosi Juve 'trattengono' Marchisio

TORINO, 16 GEN - I tifosi della Juventus allontanano Claudio Marchisio dal mercato. "Marchisio non si tocca. Marchisio resta con noi" è lo striscione comparso di fronte allo Juventus Center, dove questa mattina i bianconeri sono tornati ad allenarsi. Un modo per far sentire tutto il loro affetto al 'Principino' e per allontanare le voci di mercato che vorrebbero il centrocampista lontano da Torino. Archiviate le vacanze natalizie, la squadra è tornata ad allenarsi agli ordini del tecnico Allegri. Da valutare gli infortunati, tra cui capitan Buffon e Cuadrado, che potrebbero recuperare per il posticipo di lunedì col Genoa, dove dovrebbe rientrare anche De Sciglio. Più lunghi i tempi di recupero di Dybala.