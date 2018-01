Figc: Malagò, vanificati buoni propositi

PADOVA, 15 GEN - "Non dirò se i candidati mi sembrano adatti. Quello che è palese è che non mi sembra ci sia unitarietà di intenti, quindi molti dei buoni presupposti da cui eravamo partiti si sono vanificati". Così si è espresso sulle elezioni in Figc il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un incontro pubblico a Padova. "E' stata una presentazione con finale thriller - ha aggiunto -, fino all'ultimo non si sapeva se arrivasse un altro nominativo".