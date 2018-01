Juve: vacanze finite, domani la ripresa

TORINO, 15 GEN - Ultimo giorno di riposo per la Juventus prima di riprendere gli allenamenti dopo la sosta invernale. I bianconeri si ritroveranno domani mattina per il primo allenamento della giornata a Vinovo, la seduta sarà bissata nel pomeriggio. Una giornata importante anche per valutare gli infortunati: da Buffon, Cuadrado e Di Sciglio, i più vicini al rientro tra i disponibili, a Dybala, Howedes e Marchisio, i cui tempi di recupero sono attualmente i più lunghi. Lunedì 22 gennaio il prossimo appuntamento in campo, il posticipo all'Allianz Stadium contro il Genoa.